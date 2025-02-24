"Единая Россия" приостановила членство в партии Константина Рачаловского

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В связи с возбуждением уголовного дела против министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского его членство в партии «Единая Россия» было временно приостановлено. Об этом сообщает DonDay.Решение о приостановке членства обусловлено началом уголовного преследования в отношении главы сельскохозяйственного ведомства Донского края.В региональном отделении отметили, что данная мера соответствует уставу партии.Заместителя губернатора подозревают в злоупотреблении властью. По информации правоохранительных органов, министр был осведомлен о финансовых трудностях ряда организаций, но тем не менее распорядился о выделении им субсидий из федерального и областного бюджетов. Впоследствии эти предприятия обанкротились, а государственная поддержка в размере 155,2 млн рублей была незаконно присвоена.