Строительство в Ростове ЖК от «ЮгСтройИнвест» признали масштабным инвестиционным проектом

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

В Ростове строительство ЖК от компании «ЮгСтройИнвест» признали масштабным инвестиционным проектом. Соответствующий документ подписал глава региона Василий Голубев.Микрорайон появится на Левом берегу реки Дон, немного восточнее стадиона «Ростов Арена». Строительной компании выдадут землю в аренду без проведения торгов. «ЮгСтройИнвест» передаст 350 квартир экорайона «Вересаево» в муниципальную собственность для социальных нужд. Это почти 16 тысяч квадратных метров жилья.На выделенном участке «ЮгСтройИнвест» проведет инженерную подготовку под строительство жилья, социальной инфраструктуры, рекреационных зон и паркового пространства. Помимо этого, компании предстоит за собственный счет подготовить проектную документацию по строительству двух детских садов с яслями на 200 мест, поликлиники на 150 посещений и школы. Учебное заведение должно быть рассчитана на 1,1 тысяч мест.В микрорайоне предусмотрены не только дома и соцобъекты, но и велотрек, теннисные корты, футбольное поле в парке площадью 14 гектаров. В нем появятся аллеи для прогулок и зоны для спокойного отдыха. В парке планируют сделать много открытых пространств, а ландшафт будет приближен к природному.Благоустройством рекреационной зоны «ЮгСтройИнвест» займется в течение трех лет. На это компания также потратит собственные средства. Компания проведет мероприятия по компенсационному озеленению.