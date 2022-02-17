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Эвакуированных из ДНР и ЛНР детей записывают в детские сады и школы Ростовской области

Эвакуированных из ДНР и ЛНР детей записывают в детские сады и школы Ростовской области

Детей, которых привезли в Ростовскую область из ДНР и ЛНР, начали распределять по школам и детским садам. Соответствующее распоряжение дал глава Вознесенского поселения Сергей Чмира.

Известно, что в самопровозглашенных республиках полностью прекратили обучение. По словам очевидцев, на территории ДНР около трех часов дня 18 февраля из всех школ и детских садов детей забрали по домам. Об эвакуации стало известно около шести вечера. Детей принято решение распределить по образовательным учреждениям.

Беженцы, которые прибыли на территорию Ростовской области, располагаются во временных пунктах пребывания: санаториях, пансионатах, оздоровительных центрах и общежитиях институтов и университетов. Началось все после официальных заявлений властей самопровозглашенных республик.
Фото: rostov.ru
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