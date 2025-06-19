Элитный дом экс-министра здравоохранения Ростовской области выставили на продажу

Фото: сайт объявлений

Роскошный особняк, ранее принадлежавший бывшему министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, выставлен на продажу за 85 миллионов рублей. Объявление размещено на одном из популярных сайтов недвижимости, сообщает портал DonDay.Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров с участком 11 соток находится в элитном поселке Рассвет Аксайского района. В особняке — просторные залы, несколько гардеробных, каминный зал, сауна, джакузи, оружейная комната и бильярдная. Интерьеры оформлены в вычурном барокко: позолота, лепнина, мрамор и витражи создают атмосферу дворца.По словам дизайнера Анастасии Рыбалкиной, внутреннее убранство дома выполнено в классическом стиле с обилием декоративных элементов, однако оно уже выглядит устаревшим и не соответствует современным архитектурным тенденциям.Дом был построен в 2017 году по индивидуальному проекту. Внешний фасад — с элементами ковки и гранита. На участке — фонтан, розарий, виноградник и плодовые деревья. Район населен преимущественно бизнесменами и чиновниками.С 2023 года объект пытались продать за 70 миллионов рублей. В мае 2025-го цена достигала 120 миллионов. Однако позднее его выставили на другой сайт объявлений со стоимостью 85 миллионов рублей. По данным на 19 июня, покупатель на элитную недвижимость пока не найден.