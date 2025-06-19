Элитный дом экс-министра здравоохранения Ростовской области выставили на продажу
Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров с участком 11 соток находится в элитном поселке Рассвет Аксайского района. В особняке — просторные залы, несколько гардеробных, каминный зал, сауна, джакузи, оружейная комната и бильярдная. Интерьеры оформлены в вычурном барокко: позолота, лепнина, мрамор и витражи создают атмосферу дворца.
По словам дизайнера Анастасии Рыбалкиной, внутреннее убранство дома выполнено в классическом стиле с обилием декоративных элементов, однако оно уже выглядит устаревшим и не соответствует современным архитектурным тенденциям.
Дом был построен в 2017 году по индивидуальному проекту. Внешний фасад — с элементами ковки и гранита. На участке — фонтан, розарий, виноградник и плодовые деревья. Район населен преимущественно бизнесменами и чиновниками.
С 2023 года объект пытались продать за 70 миллионов рублей. В мае 2025-го цена достигала 120 миллионов. Однако позднее его выставили на другой сайт объявлений со стоимостью 85 миллионов рублей. По данным на 19 июня, покупатель на элитную недвижимость пока не найден.