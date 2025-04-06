В Ростове выставили на продажу 5-комнатную квартиру в историческом доме за 90 млн

Фото: Циан

На одном из известных онлайн-порталов недвижимости появилось объявление о продаже пятикомнатной квартиры в Ростове-на-Дону, расположенной в здании, признанном архитектурным памятником. Стоимость объекта оценена почти в 90 миллионов рублей.Уникальная квартира находится в историческом здании начала XIX века, расположенном на улице Пушкинской. Внутри сохранились оригинальные элементы декора, такие как лепнина на потолках, уникальная роспись на стенах, паркет из дуба и высокие двери из дерева.Пространство площадью 240 квадратных метров занимает половину первого этажа и имеет два отдельных входа. В планировку включены прихожая, гардеробная, три спальни, две из которых оборудованы личными ванными комнатами, просторная ванная комната, музыкальный салон, гостиная с медиазоной, а также подвальное помещение и винный погреб.Известно, что с 1900 года владельцем этого доходного дома был Лейба Яковлевич Ковнат, который приобрел участок земли под застройку у семьи Гершкович в 1894 году. Вскоре на этом участке был построен жилой дом, который впоследствии стал домом для семьи Ковнат.