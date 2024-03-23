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На один день, 23 марта, электричка Ростов - Таганрог изменит расписание

На один день, 23 марта, электричка Ростов - Таганрог изменит расписание
На один день, 23 марта, электричка Ростов - Таганрог изменит расписание. Информация размещена на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6504 отправится из Ростова по расписанию - в 11:31. График движения будет стандартным до остановки в Синявской. Состав прибудет в 12:13, но отправится с опозданием на 16 минут. После этого расписание сдвинется, и в Таганрог, на конечную, поезд приедет в 13:22.

Общее время задержки электрички составит 16 минут. Пассажирам нужно учитывать этот факт при планировании поездок.
Фото: Ростов ру.
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