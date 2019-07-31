Эксперты подсчитали, в каком возрасте чаще умирали средневековые жители Азова



Работники Азовского музея-заповедника подсчитали среднюю продолжительность жизни древних азовчан. В ходе раскопок в границах города археологи обнаружили 50 погребений центрального некрополя средневекового Азака.



Специалисты рассказали, что 700 лет назад детская смертность достигала 30 и зачастую 50 процентов. Чаще всего дети умирали в возрасте до семи лет. Их хоронили на небольшой глубине, поэтому довольно большая часть скелетов не сохранилась до сегодняшнего дня.



Изучить продолжительность жизни помог каменный склеп, найденный на Петровском бульваре.



- Он представляет собой семейную усыпальницу, - сообщила кандидат биологических наук, физический антрополог Елена Батиева. - Здесь захоронены двое мужчин, две женщины и четыре ребёнка. Двое детей умерли до года, второй – в возрасте трёх-четырёх лет, третий – в возрасте пяти-шести лет.



Средняя продолжительность жизни взрослого человека в средневековом Азаке колебалась от 30 до 35 лет. С учётом детской смертности этот показатель снижался до 25 лет.

