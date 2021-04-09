Экс-прокурор Пролетарского района получил 8 лет условно за получение взятки
Сальский районный суд вынес приговор бывшему прокурору Пролетарского района Ростовской области по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сергей Калитвинцев получил восемь лет условно. Судебное заседание состоялось 12 апреля.
- За совершенное преступление суд приговорил Сергея Калитвинцева к 8 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года. В случае, если он нарушит условия испытательного срока, ему могут изменить наказание на реальное, - сообщил DonDay.ru собственный источник.
Кроме того, экс-прокурору Пролетарского района назначили штраф в размере взятки – 1 миллион 100 тысяч рублей.
Сергея Калитвинцева арестовали 18 мая. Экс-сотрудник надзорного ведомства получил через посредника крупную взятку за непринятие мер реагирования по материалу судебной проверки.
Деньги экс-прокурору передал редактор местной газеты. В течение года он являлся фигурантом доследственной проверки по факту платных объявлений, которые не устраивали заказчика. При этом в полиции неоднократно отказывались возбуждать уголовное дело, однако прокуратура Пролетарского района каждый раз отменяла это решение.
Редактор узнал, что для прекращения уголовного дела по факту якобы мошенничества ему придется дать взятку экс-прокурору. Мужчина сообщил об этом правоохранителям, и Сергея Калитвинцева арестовали во время передачи взятки посредником.
После ареста обязанности прокурора исполнял зампрокурора Таганрога Виктор Плюшкин. В марте его задержали сотрудники ФСБ при получении взятки - 100 тысяч рублей. В отношении него также возбудили уголовное дело по получению взятки в крупном размере.