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Экс-начальник колонии-поселения в Ростовской области пойдет под суд

Экс-начальник колонии-поселения в Ростовской области пойдет под суд
Бывший начальник колонии-поселения № 8 в Веселовском районе окажется на скамье подсудимых. Его вместе с экс-начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными обвиняют по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Подстрекательство к превышению должностных полномочий» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Исправительное учреждение находится в поселке Садковском на улице Центральной. По версии следствия, ее начальник по ночам отправлял заключенных на кирпичный завод в Мартыновский район. Осужденных насильно использовали как бесплатную рабочую силу. При этом должного надзора за ними не было. В октябре 2022 года один из преступников угнал автомобиль и скрылся. Впоследствии он был задержан и возвращен по месту отбытия наказания.

Через месяц другой заключенный отпросился на свадьбу к родственнице. Экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе выпустил его на свободу.

Когда об этом стало известно, обоих сотрудников регионального ГУФСИН задержали. Теперь им обоим грозит до 14 лет лишения свободы.
Фото: Ростов.ру
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