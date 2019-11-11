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Начальника ГУФСИН Ростовской области заключили под стражу

Начальника ГУФСИН Ростовской области заключили под стражу
Начальник ГУФСИН Ростовской области заключен под стражу. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ростова 13 ноября.

По решению суда Муслиму Даххаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До которого времени начальник донского надзорного ведомства пробудет в СИЗО, пока не известно.

Даххаева подозревают в совершении преступления по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Присвоение и растрата». По данным источника, он предоставлял данные об агентах из колоний криминальным лицам. Кроме того, ему могут вменить «Получение взятки группой лиц».

Напомним, Даххаева задержали 13 ноября в собственном кабинете. Кроме него, показания дают его пятеро подчиненных.

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