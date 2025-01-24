Задержанного экс-министра транспорта Ростовской области пытались вытащить из СИЗО

Фото: Министерство транспорта РО

Бывший министр транспорта Ростовской области после задержания пытался обжаловать меру пресечения. Информацию предоставили в Кировском районном суде города Ростова-на-Дону.Виталия Кушнарева взяли под стражу 24 ноября. Предварительно, бывший глава министерства транспорта региона получил крупную сумму денежных средств. В момент передачи денег высокопоставленный чиновник был задержан.Сотрудники правоохранительных органов подозревают Виталия Кушнарева в получении 27 миллионов рублей. Однако первоначально его задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. При обыске в его доме был обнаружен пистолет системы «Кольт», об этом сообщил источник DonDay.Вместе с Кушнаревым задержали и его заместителя Дмитрия Мамелко. После допроса последнего отпустили домой, а министра оставили на 72 часа до возбуждения уголовного дела. В суде Кировского района Ростова-на-Дону было принято решение о заключении под стражу Виталия Кушнарева, занимающего должность чиновника, до 24 января.Как стало известно, защита Виталия Кушнарева пыталась добиться его освобождения из-под стражи. Однако ходатайство было отклонено Ростовским областным судом, и мера пресечения осталась без изменений. В настоящее время Виталий Кушнарев находится в СИЗО.Напомним, что Виталий Кушнарев занимал должность министра транспорта в 2014 году. В 2016-м он ушел с должности и возглавил городскую администрацию. На этом посту Кушнарев проработал до апреля 2019-го.В сентябре 2021 года бывший глава города был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Через три года он добровольно отказался от своего депутатского мандата и вернулся в Ростовскую область, где снова занял пост министра транспорта.