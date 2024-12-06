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Уголовное дело за получение взятки завели на министра транспорта Ростовской области

Уголовное дело за получение взятки завели на министра транспорта Ростовской области
Второе уголовное дело возбудили в отношении министра транспорта Ростовской области. Его подозревают в получении крупной взятки. По информации издания DonDay, речь может идти о 27 миллионах рублей.

Подробности пока не разглашаются.

Напомним, что Виталия Кушнарева задержали 24 ноября. Спустя три дня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Настоящей неожиданностью стала статья, по которой был арестован чиновник. Ему вменяют незаконное хранение оружия. Якобы при обысках у замгубернатора нашли кольт.
Фото: Минтранспорта РО
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