Уголовное дело за получение взятки завели на министра транспорта Ростовской области

Фото: Минтранспорта РО

Второе уголовное дело возбудили в отношении министра транспорта Ростовской области. Его подозревают в получении крупной взятки. По информации издания DonDay, речь может идти о 27 миллионах рублей.Подробности пока не разглашаются.Напомним, что Виталия Кушнарева задержали 24 ноября. Спустя три дня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Настоящей неожиданностью стала статья, по которой был арестован чиновник. Ему вменяют незаконное хранение оружия. Якобы при обысках у замгубернатора нашли кольт.