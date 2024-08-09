Экс-глава района Ростова ответит за обрушение аварийного дома на Нариманова

Фото: администрация Ростова.

Экс-глава администрации Ворошиловского района Ростова пойдет под суд. Виктора Бережного обвиняют в халатности, из-за которой обрушился дом № 72/3 на улице Нариманова.По версии следствия, бывший чиновник не предпринял никаких мер к расселению аварийной пятиэтажки в течение трех лет. Именно из-за этого в конце января 2024 года в здании рухнула целая стена. Из дома эвакуировали всех жильцов. Почти сотня человек лишилась крова, получив взамен частичную денежную компенсацию и временное жилье в маневренном фонде. Квартиры горожан буквально превратились в руины. Под завалами остались вещи, документы, техника и даже животные. Последних вызволили спустя несколько дней, когда волонтеры забили тревогу.Дом на Нариманова признан аварийным с 2020 года. А по словам местных, проблемы начались задолго до этого. Трещины наблюдались по всему зданию и до 2020-го, а лестничные пролеты были серьезно деформированы.Спустя полгода после ЧП Виктор Бережной покинул должность главы администрации Ворошиловского района. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В середине июля дом должны были снести. Однако здание признали вещественным доказательством по уголовному делу. Из-за этого решение перенесли на неопределенное время.