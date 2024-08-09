Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-глава района Ростова ответит за обрушение аварийного дома на Нариманова

Экс-глава района Ростова ответит за обрушение аварийного дома на Нариманова
Экс-глава администрации Ворошиловского района Ростова пойдет под суд. Виктора Бережного обвиняют в халатности, из-за которой обрушился дом № 72/3 на улице Нариманова.

По версии следствия, бывший чиновник не предпринял никаких мер к расселению аварийной пятиэтажки в течение трех лет. Именно из-за этого в конце января 2024 года в здании рухнула целая стена. Из дома эвакуировали всех жильцов. Почти сотня человек лишилась крова, получив взамен частичную денежную компенсацию и временное жилье в маневренном фонде. Квартиры горожан буквально превратились в руины. Под завалами остались вещи, документы, техника и даже животные. Последних вызволили спустя несколько дней, когда волонтеры забили тревогу.

Дом на Нариманова признан аварийным с 2020 года. А по словам местных, проблемы начались задолго до этого. Трещины наблюдались по всему зданию и до 2020-го, а лестничные пролеты были серьезно деформированы.

Спустя полгода после ЧП Виктор Бережной покинул должность главы администрации Ворошиловского района. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В середине июля дом должны были снести. Однако здание признали вещественным доказательством по уголовному делу. Из-за этого решение перенесли на неопределенное время.
Фото: администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.