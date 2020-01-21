Экс-глава администрации Новочеркасска сидит в камере с военнослужащим



Бывший глава администрации Новочеркасска делит камеру в СИЗО с военнослужащим. Игорь Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки. Он находится под стражей в исправительной колонии на Большой Садовой.



По информации DonDay.ru, экс-глава новочеркасской администрации находится в камере ещё с одним подозреваемым. Его сосед — военнослужащий, разворовавший воинскую часть.



Напомним, чиновника задержали в октябре 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против Зюзина дала показания его бывший заместитель Альбина Порошина, отбывающая наказание по такой же статье.



По версии следствия, Игорь Зюзин получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей. В исправительную колонию его поместили 15 октября 2019 года. Если его вину докажет, чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.