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Экс-глава администрации Новочеркасска сидит в камере с военнослужащим

Экс-глава администрации Новочеркасска сидит в камере с военнослужащим
Бывший глава администрации Новочеркасска делит камеру в СИЗО с военнослужащим. Игорь Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки. Он находится под стражей в исправительной колонии на Большой Садовой.

По информации DonDay.ru, экс-глава новочеркасской администрации находится в камере ещё с одним подозреваемым. Его сосед — военнослужащий, разворовавший воинскую часть.

Напомним, чиновника задержали в октябре 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против Зюзина дала показания его бывший заместитель Альбина Порошина, отбывающая наказание по такой же статье.

По версии следствия, Игорь Зюзин получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей. В исправительную колонию его поместили 15 октября 2019 года. Если его вину докажет, чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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