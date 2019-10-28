Экипаж из Ростова на катере «Алюма» выиграл в профессиональной лиге по рыбной ловле



Ростовский экипаж на катере донского производителя «Алюма» победил в профессиональной лиге по рыбной ловле. Спортсмены Андрей Борисов и Степан Соловьёв стали первыми в финальном этапе первенства Pro Angels League 2019. Состязания прошли в селе Коршевитое Волгоградской области в русле Нижней Волги 22 и 23 октября.



Донские спортсмены прошли в профессиональную лигу, победив в отборочном туре в Астраханской области. Андрей и Степан были новичками на соревнованиях такого уровня. В первом этапе они заняли восьмое место, и это уже стало сенсацией. Второй этап завершился для дончан техническим проигрышем, и они опустились на 14 строчек вниз. Однако Борисов и Соловьёв провели серьёзную работу над ошибками и благодаря этому стали победителями рыболовного чемпионата. Как пояснил Степан, во втором этапе они пошли за 130 километров от точки старта и из-за этого потратили всё отведённое время на передвижение. Сделав перерасчёт, в финале они выступили в 45 километрах от старта.



У спортсменов за спиной уже 30 лет рыболовного стажа, из них 10 они увлекаются спиннингом. В состязаниях профессиональной лиги успех зависит не только от навыков экипажа, но и от лодки, на которой он выступает. Степану и Андрею катер предоставила донская компания «Алюма».



- Мы выступали на лодке Aluma fish 5.1 Sport, её мощность — 130 лошадиных сил, - добавил Соловьёв. - Она полностью оборудована техникой, которая помогла нам стать лидерами. Здесь есть два эхолокатора, электромотор, два аккумулятора по 1 000 ампер. Судно не капризничало, благодаря ему мы потратили минимум времени на передвижение и смогли сосредоточить всё внимание на ловле рыбы.



За две недели до начала соревнований участники уже были на месте. Порядка десяти дней они неустанно тренировались, исследовали акваторию на наличие рыбных мест. Работу катера «Алюма» спортсмены смогли оценить уже во время подготовки к чемпионату. Каждый день лодка работала с максимальной нагрузкой и ни разу не подвела рыбаков.



Степан Соловьёв вспоминает, что во время тренировки они с Андреем нашли несколько хороших мест для ловли рыбы. В финале они поймали самого крупного судака за всю историю Pro Angels League – рабы весила 7,16 килограмма.



Всего за два дня финального этапа участники из Ростовской области поймали более 50 килограммов рыбы: одну щуку и девять судаков. Когда весь улов взвесили, его выпустили обратно в воду.



Соловьёв и Борисов, став победителями PAL, получили 500 тысяч рублей. По сумме выигранных этапов за весь год они оказались на третьей строчке, что принесло им ещё 300 тысяч, а также эхолот — прибор для исследования дна.



В 2019 году донским рыбакам предстоит принять участие в чемпионате России, затем их ждёт подготовка в сезону-2020.