Из-за высокой пожароопасности на Дону штормовое предупреждение продлили до 12 июня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове и области снова ожидается чрезвычайная пожароопасность. В ближайшие пару дней наиболее вероятны пожары. Об этом 11 июня сообщили донские спасатели.В пожароопасную зону пятого класса вошли юго-восточные, южные и центральные районы. Например, Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, а также местами Приазовье. Аналогичная ситуация в Семикаракорском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Сальском, Целинском, Аксайском и Куйбышевском.Рекомендуется воздержаться от разведения костров на природе, жарки шашлыков, курения и быть осторожными при обращении с огнем.