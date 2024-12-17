Из-за урагана без света остались девять поселений Азовского района
В результате сильного ветра жители девяти населенных пунктов Азовского района Ростовской области остались без электричества. Об этом сообщил в социальных сетях глава районной администрации Александр Палатный.
Из-за стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: Еримеевка, Победа, Песчанный, Левобережный, Красный Сад, Васильево, Петровка, Маргаритово, Новотроицкий и Тимирязевский.
Глава администрации добавил, что аварийные службы уже начали работу по восстановлению электроснабжения.