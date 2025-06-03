Из-за техпричины судно ростовской авиакомпании Азимут вернулось на стоянку

Фото: AVIAINCIDENT

Из-за возникшей поломки технического характера, воздушное судно авиакомпании "Азимут", базирующейся в Ростове-на-Дону, не смогло совершить запланированный взлёт. Об этом происшествии сообщило издание AVIAINCIDENT.По имеющимся сведениям, второго июня, около второго часа ночи, рейс под номером AZO6021, который должен был лететь из Минеральных Вод в Уфу, был вынужден прервать разгон и вернуться на исходную позицию. Основанием для такого решения послужила обнаруженная неисправность в техническом состоянии самолёта.Важно отметить, что за последнее время участились случаи подобных ситуаций. Как правило, прерывание полётов самолётов, принадлежащих ростовской авиакомпании, вызвано именно техническими проблемами. Например, 25 мая самолёт вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за неполадок в работе системы кондиционирования, а 29 мая – из-за сбоев в двигателе.