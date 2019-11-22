В Ростове из-за сильного ветра возможны перебои с водоснабжением



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В донской столице до конца суток 24 ноября и 25 ноября сохранятся низкие уровни воды. Такие данные приводит Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ростовской области.



Уровни воды будут ниже неблагоприятных отметок. В связи с этим возможны нарушения в работе судоходства, а также проблемы с водоснабжением.

- Не исключены затруднения в работе водозаборных сооружений, а именно понижение давления подачи воды, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.



Добавим, что 24 ноября в Ростове сохраняется холодная и ветреная погода. Порывы ветра достигают 20-23 м/c.



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