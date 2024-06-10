Из-за сильного дождя в Ростове на Ленина образовалась полноводная река

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Из-за сильного дождя в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина, 125/1 образовалась полноводная река. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях 10 июня.Днем ранее в донской столице бушевала непогода. В некоторых районах города выпал град размером с горох. Кроме того, шёл сильный дождь и дул шквалистый ветер. В районе школы № 93 затопило улицу. Ростовчанам приходится буквально переплывать дорогу, чтобы добраться на другую сторону проезжей части.Вероятнее всего, причиной всему стала старая дождевая канализация, через которую вода не может уйти. Такая печальная ситуация – на многих улицах Ворошиловского района.Пока ростовчане готовятся к непогоде: запасаются резиновыми сапогами и лодками. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца текущей недели.