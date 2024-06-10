Из-за сильного дождя в Ростове на Ленина образовалась полноводная река
Из-за сильного дождя в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина, 125/1 образовалась полноводная река. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях 10 июня.
Днем ранее в донской столице бушевала непогода. В некоторых районах города выпал град размером с горох. Кроме того, шёл сильный дождь и дул шквалистый ветер. В районе школы № 93 затопило улицу. Ростовчанам приходится буквально переплывать дорогу, чтобы добраться на другую сторону проезжей части.
Вероятнее всего, причиной всему стала старая дождевая канализация, через которую вода не может уйти. Такая печальная ситуация – на многих улицах Ворошиловского района.
Пока ростовчане готовятся к непогоде: запасаются резиновыми сапогами и лодками. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца текущей недели.