Из-за шквалистого ветра без света остались почти 20 улиц в Ростове
Почти 20 улиц остались без света на Западном в Ростове из-за непогоды. О массовом отключении света сообщили специалисты «Донэнерго».
Электроэнергия отсутствует на улицах Еременко, Шекспира, Озерной, Лазо, Львовской, Семипалатинской, Мадояна, Чудной, Доватора, Демократической, Шишкина, Бетховена, Объединения, Малиновского, Горловской, Маршальской, Предботанической, Ленточной.
Отметим, что, скорее всего, массовое отключение связано сильными порывами ветра, которые достигают 27 метров в секунду.
На месте аварии уже работают специалисты. Вернуть коммуникацию жителям Западного обещают до 14:00.