В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего приятеля

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В Ростовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, забившего до смерти знакомого. Трагедия произошла в августе 2024 года в Сальске.В селе Шаблиевка возле магазина между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку. Один из приятелей ударил другого кулаком по голове. От удара мужчина потерял сознание. Его госпитализировали в больницу, где позже мужчина скончался.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии.