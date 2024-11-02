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В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего приятеля

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего приятеля

В Ростовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, забившего до смерти знакомого. Трагедия произошла в августе 2024 года в Сальске.

В селе Шаблиевка возле магазина между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку. Один из приятелей ударил другого кулаком по голове. От удара мужчина потерял сознание. Его госпитализировали в больницу, где позже мужчина скончался.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии.
Фото: DonDay
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