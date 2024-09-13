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В Ростове жители на Западном остались без света

В Ростове жители на Западном остались без света
В Ростове-на-Дону жители Западного остались без света. Об этом сообщают специалисты «Донэнерго».

Причиной перебоев с электроэнергией стала авария на сети. Лампочки потухли в домах в переулке Чеканном, на улицах 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатной, Бондаренко, Дарвина, Доватора, Еременко, Жмайлова, Заметной, Зорге, Лесной, Линейной, Лобачевского, Мадояна, Малиновского, Маршальской, Мильчакова, Павлова, Пархоменко, Песчанокопской, Попова, Семипалатинской, Содружества, Стабильной.

На месте уже работают специалисты. Ориентировочно восстановить электроснабжение должны 14 сентября к 01:00.
Фото: Rostov.ru
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