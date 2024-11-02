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В парке «Лога» поселилась спасенная из рук контрабандистов мартышка

В парке «Лога» поселилась спасенная из рук контрабандистов мартышка
В парке «Лога» – новый житель. Зеленую мартышку Чичи спасли из рук контрабандистов и доставили в Ростов. Об этом сообщили в фонде донского парка 1 ноября.

Чичи около 2,5-3 лет. Обезьяну хотели продать незаконным способом контрабандисты. Однако при перевозке на таможенной границе ее обнаружили и спасли.

Сначала мартышку поселили в Московский зоопарк. Она прошла все необходимые обследования и была доставлена в парк «Лога».

Чичи – самая маленькая по размерам, поэтому ее несложно будет найти в вольере. Длина ее тела с головой – около 57–71 сантиметра. Масса самцов – около 5 кг, самок — 3,5 кг. Этот вид обитает в Западной Африке от Сенегала до реки Вольта. Также он интродуцирован в Кабо-Верде и завезён на ряд островов Вест-Индии на кораблях работорговцев.
Фото: Фонд парка "Лога".
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