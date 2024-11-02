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В Ростовской области погиб 36-летний мужчина при пожаре

В Ростовской области погиб 36-летний мужчина при пожаре
В Ростовской области погиб мужчина при пожаре. ЧП случилось в поселке Шолоховском Белокалитвинского района 2 ноября.

Около 7:30 жители трехэтажки на Советской, 26 почувствовали запах гари. Они решили выйти на улицу и вызвать спасателей. Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь на трех квадратах. В квартире на втором этаже нашли тело 36-летнего мужчины.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, он уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелся диван.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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