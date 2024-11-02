В Ростовской области погиб 36-летний мужчина при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области погиб мужчина при пожаре. ЧП случилось в поселке Шолоховском Белокалитвинского района 2 ноября.Около 7:30 жители трехэтажки на Советской, 26 почувствовали запах гари. Они решили выйти на улицу и вызвать спасателей. Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь на трех квадратах. В квартире на втором этаже нашли тело 36-летнего мужчины.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, он уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелся диван.