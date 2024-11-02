«Мистер Вселенная» из Ростова, обвиняемый в изнасиловании девушки, отправился в зону СВО

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«Мистер Вселенная» из Ростова Эдуард Кривенко, обвиняемый в изнасиловании 19-летней девушки, отправился в зону СВО. Портал DonDay со ссылкой на источник сообщает, что несколько месяцев назад Эдуард из СИЗО подал ходатайство о желании вступить в ряды бойцов специальной военной операции.Эта история началась в 2023 году. Анастасия П. познакомилась с известным мужчиной в начале ноября. Отношения развивались стремительно, и вскоре влюблённые стали жить вместе. Однако вскоре 19-летняя ростовчанка пожалела о своём решении. Она поняла, что отношения с Эдуардом не соответствуют ее ожиданиям.Вскоре Анастасия перестала выходить на работу и не отвечала на звонки. Коллеги забеспокоились и вместе с родными обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении. Через несколько дней полицейские обнаружили машину Эдуарда по геолокации. В ней находилась Анастасия. Девушка рассказала, что находится в машине против своей воли, и попросила о помощи. Обоих доставили в отделение, где они дали показания, после чего были отпущены.Вскоре стали известны и другие детали их отношений. После разрыва девушка обвинила своего бывшего партнера в насилии. Она подала заявление в полицию, утверждая, что мужчина против воли удерживал ее в своем доме в течение нескольких дней и подвергал насилию.- В отношении Эдуарда Кривенко возбудили уголовное дело и поместили в следственный изолятор, - сообщил источник DonDay. - Находясь в СИЗО, он написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Согласно новому закону ходатайство о желании вступить в ряды бойцов СВО можно подать еще на стадии следствия, что и сделал Эдуард Кривенко. Сейчас разбирательство в отношении него приостановлено.Разбирательство в отношении Эдуарда было приостановлено. Видимо, «Мистер Вселенная» принял такое решение, чтобы избежать возможного наказания за преступления, в которых его обвиняют. По закону участие в специальной военной операции может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности.Согласно ст. 78.1 УК РФ от уголовной ответственности освобождается лицо, совершившее преступление, за исключением ряда преступлений, указанных в статье, призванное на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключившее в указанный период контракт о прохождении военной службы (далее - мобилизованное лицо), в отношении которого предварительное расследование приостановлено в связи с призывом на военную службу или заключением контракта о прохождении военной службы.