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На СВО погиб мобилизованный боец из Ростовской области

На СВО погиб мобилизованный боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб мобилизованный боец из Батайска Ростовской области. Сергей Емельянов получил смертельное ранение в конце октября.

Сергей на протяжении двух лет выполнял различные боевые задачи в зоне специальной военной операции. В октябре 2022 года мужчину мобилизовали из родного города Батайск. Его закрепили за гранатометном взводом первого мотострелкового батальона военной части № 29331.

Погиб боец 24 октября при выполнении боевой задачи.

У мужчины остались жена и двое детей 9 и 19 лет.
Фото: соцесети
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