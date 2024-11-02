На СВО погиб мобилизованный боец из Ростовской области

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В зоне СВО погиб мобилизованный боец из Батайска Ростовской области. Сергей Емельянов получил смертельное ранение в конце октября.Сергей на протяжении двух лет выполнял различные боевые задачи в зоне специальной военной операции. В октябре 2022 года мужчину мобилизовали из родного города Батайск. Его закрепили за гранатометном взводом первого мотострелкового батальона военной части № 29331.Погиб боец 24 октября при выполнении боевой задачи.У мужчины остались жена и двое детей 9 и 19 лет.