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В Ростове на Западном автомобиль каршеринга влетел в бетонные трубы

В Ростове на Западном автомобиль каршеринга влетел в бетонные трубы
В Ростове арендованное авто на высокой скорости врезалось в бетонные трубы. Авария случилась 2 ноября на улице 2-й Краснодарской, неподалеку от библиотеки.

По словам очевидцев, в районе дома № 149 на проезжей части проводились ремонтные работы. Рабочие оставили на улице бетонные трубы, которые были огорожены оранжевой сеткой. Также был установлен предупреждающий знак.

Однако арендатор каршеринга увидел знак слишком поздно. Машина на полной скорости врезалась в бетонные конструкции.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщают в УГИБДД.

Вероятно, из-за собственной невнимательности арендатору придется заплатить значительную сумму за ущерб.
Фото: соцсети
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