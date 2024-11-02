Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пострадал 35-летний мужчина

В Ростовской области пострадал 35-летний мужчина
В Таганроге Ростовской области в ДТП пострадал мужчина. ЧП случилось 2 ноября около 8:00 на улице Октябрьской.

По предварительным данным, за рулём автомобиля «Хендай Акцент» ехал 35-летний мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой». Затем он совершил столкновение с «Приорой» и наехал на бетонный столб.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Хендай Акцента». Он самостоятельно обратился в больницу.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.