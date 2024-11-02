В Ростовской области пострадал 35-летний мужчина

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В Таганроге Ростовской области в ДТП пострадал мужчина. ЧП случилось 2 ноября около 8:00 на улице Октябрьской.По предварительным данным, за рулём автомобиля «Хендай Акцент» ехал 35-летний мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой». Затем он совершил столкновение с «Приорой» и наехал на бетонный столб.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Хендай Акцента». Он самостоятельно обратился в больницу.