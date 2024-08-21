В Ростове жители нескольких улиц остались без воды из-за аварии
В Ростове-на-Дону люди остались без света из-за аварии н сети. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 21 августа.
Лампочки потухли в домах на Семипалатинской, Западной, Еременко, Шекспира, Доватора, Озерной, Шишкина, Маршальской, Малиновского, Мадояна, Чудной, Объединения, Львовской, Ленточной, Предботанической, Лазо, Бетховена, Горловской, Демократической.
Над решением проблемы уже трудятся специалисты. Ориентировачное время восстановления электроснабжения – 10:20.
Специалисты уже работают над устранением аварии. Ориентировочно, электроснабжение обещают восстановить в течение трех часов – к 10:20.