В Ростове жители нескольких улиц остались без воды из-за аварии

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону люди остались без света из-за аварии н сети. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 21 августа.Лампочки потухли в домах на Семипалатинской, Западной, Еременко, Шекспира, Доватора, Озерной, Шишкина, Маршальской, Малиновского, Мадояна, Чудной, Объединения, Львовской, Ленточной, Предботанической, Лазо, Бетховена, Горловской, Демократической.Над решением проблемы уже трудятся специалисты. Ориентировачное время восстановления электроснабжения – 10:20.Специалисты уже работают над устранением аварии. Ориентировочно, электроснабжение обещают восстановить в течение трех часов – к 10:20.