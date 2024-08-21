Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители нескольких улиц остались без воды из-за аварии

В Ростове жители нескольких улиц остались без воды из-за аварии
В Ростове-на-Дону люди остались без света из-за аварии н сети. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 21 августа.

Лампочки потухли в домах на Семипалатинской, Западной, Еременко, Шекспира, Доватора, Озерной, Шишкина, Маршальской, Малиновского, Мадояна, Чудной, Объединения, Львовской, Ленточной, Предботанической, Лазо, Бетховена, Горловской, Демократической.

Над решением проблемы уже трудятся специалисты. Ориентировачное время восстановления электроснабжения – 10:20.

Специалисты уже работают над устранением аварии. Ориентировочно, электроснабжение обещают восстановить в течение трех часов – к 10:20.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.