Из-за сбоя в базе ГИБДД жители Ростовской области не могут оформить документы в МРЭО
В Ростовской области появились проблемы с оформлением документов в МРЭО. Причиной стал массовый технический сбой в базе ГИБДД.
На очереди в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах региона жаловались еще вчера. Очереди выстраивались из-за того, что система «подвисала». Люди не могли ни получить права, ни поставить транспорт на учет.
В региональном ГУ МВД заверили, что уже ведут работы по устранению сбоя. Однако результатов кропотливой работы пока не видно. Все, что могут посоветовать правоохранители, «воздержаться от посещения МРЭО в ближайшие часы». Вероятно, призыв не возымел эффекта: В Ростове МРЭО попросту закрыли посреди рабочей недели. В Яндекс.картах указано, что он откроется не раньше утра 6 октября.