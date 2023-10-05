Из-за сбоя в базе ГИБДД жители Ростовской области не могут оформить документы в МРЭО

Фото: Яндекс.карты.

В Ростовской области появились проблемы с оформлением документов в МРЭО. Причиной стал массовый технический сбой в базе ГИБДД.На очереди в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах региона жаловались еще вчера. Очереди выстраивались из-за того, что система «подвисала». Люди не могли ни получить права, ни поставить транспорт на учет.В региональном ГУ МВД заверили, что уже ведут работы по устранению сбоя. Однако результатов кропотливой работы пока не видно. Все, что могут посоветовать правоохранители, «воздержаться от посещения МРЭО в ближайшие часы». Вероятно, призыв не возымел эффекта: В Ростове МРЭО попросту закрыли посреди рабочей недели. В Яндекс.картах указано, что он откроется не раньше утра 6 октября.