Из-за первенства по триатлону в Ростове ограничат движение транспорта
В Ростове перекроют движение на левом берегу реки Дон. Ограничения введут на время проведения открытого первенства города Ростова-на-Дону по триатлону. Проезд перекроют 6 июня с 7:30 до 14:00.
Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничения коснутся только магистральной улицы на участке от Южного подъезда до Левобережной.
Триатлон представляет собой спортивное соревнование, состоящее из трех этапов: плавание на гребном канале, велогонка и бег.
Как сообщал Rostov.ru, 30 мая тоже введут ограничения движения. В этот день в городе пройдет 5-й Всероссийский полумарафон. Автомобилисты не смогут проехать по центральным улицам в границах от улицы 15-я Линия до Левобережной. Там проезд перекроют с 9 до 11 часов.
Фото: titan-race.ru.