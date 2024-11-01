Из-за неисправной проводки в Ростовской области загорелись несколько домов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 31 октября в результате короткого замыкания загорелись три дома. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Так, 31 октября загорелся дом в Сальске на улице Мирной. Пламя вспыхнуло на чердаке. На момент пожара в доме никого не оказалось. За несколько дней до этого многодетная семья, которая там жила, переехала в новый дом. Соседи увидели, что горит дом, и вызвали пожарных.Второй пожар произошел в Миллеровском районе в хуторе Грай-Воронец. О пожаре сообщили соседи, так как владельцы дома в тот момент были на работе. Люди заметили, что горят дом их соседей и стоящая рядом хозпостройка.В этот же день загорелся и дом в хуторе Ленина Морозовского района. Бабушка с внучкой почувствовали, что в их доме что-то горит. Пожилая женщина с ребенком успели вовремя выбежать из горящего здания. Неравнодушные люди и соседи пытались потушить пожар своими силами. Но потом они поняли, что сами не справляются, и вызвали пожарных.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной всех трех пожаров стало короткое замыкание.