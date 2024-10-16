Шесть человек спасли при пожарах 15 октября в Ростовской области
За прошедшие сутки в Ростовской области сгорело два дома. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области 16 октября.
В Веселовском районе в хуторе Верхнесоленый утром 15 октября загорелся частный дом. Примерно в 9:30 жители дома почувствовали сильный запах гари. Одна из комнат была охвачена пламенем. Все их вещи и мебель полыхали.
Трое взрослых и ребенок сразу же выбежали на улицу. Они решили потушить пожар самостоятельно, но огонь уже распространился на большую территорию. Потушить его удалось только пожарным. В доме произошло короткое замыкание, в результате которого загорелась люстра. Затем огонь перекинулся на вещи и мебель жильцов.
Второй пожар произошел в хуторе Мирный в Дубовском районе. Во вторник, 15 октября, там загорелся дом на нескольких хозяев. Примерно в 18:00 местная жительница почувствовала, что что-то горит. Выйдя на улицу женщина увидела, что горит квартира ее соседей. Огонь успел перекинутся на крышу ее жилища. Женщина едва успела забрать своего ребенка из горящего дома.
К сожалению, жилище полностью сгорело. От него остались лишь обугленные стены.