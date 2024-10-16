Шесть человек спасли при пожарах 15 октября в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области сгорело два дома. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области 16 октября.В Веселовском районе в хуторе Верхнесоленый утром 15 октября загорелся частный дом. Примерно в 9:30 жители дома почувствовали сильный запах гари. Одна из комнат была охвачена пламенем. Все их вещи и мебель полыхали.Трое взрослых и ребенок сразу же выбежали на улицу. Они решили потушить пожар самостоятельно, но огонь уже распространился на большую территорию. Потушить его удалось только пожарным. В доме произошло короткое замыкание, в результате которого загорелась люстра. Затем огонь перекинулся на вещи и мебель жильцов.Второй пожар произошел в хуторе Мирный в Дубовском районе. Во вторник, 15 октября, там загорелся дом на нескольких хозяев. Примерно в 18:00 местная жительница почувствовала, что что-то горит. Выйдя на улицу женщина увидела, что горит квартира ее соседей. Огонь успел перекинутся на крышу ее жилища. Женщина едва успела забрать своего ребенка из горящего дома.К сожалению, жилище полностью сгорело. От него остались лишь обугленные стены.