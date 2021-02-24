Из-за ледяного дождя не смог приземлиться самолет Москва - Ростов
Самолет рейсом Москва - Ростов, вылетевший в ночь на 26 февраля, не смог приземлиться в донском аэропорту. Воздушное судно компании «Аэрофлот» около часа кружило над Ростовом, пока не совершило экстренную посадку в Краснодаре. О случившемся порталу DonDay.ru рассказал один из пассажиров рейса SU-1164 - Михаил.
- Из Шереметьево мы вылетели около 23 часов. Из-за того что самолет обрабатывали антибактериальными средствами, была небольшая задержка, - рассказал он.
Судно должно было приземлиться в донской столице через полтора часа. Однако экипаж ждал неприятный сюрприз. Как только самолет приблизился к Ростову, пошел ледяной дождь, а над посадочной полосой появился густой туман. Спустя 40 минут кружения над аэропортом, судно отправилось в Краснодар.
В столицу Кубани пассажиры прибыли около двух часов, но случилась очередная неприятность: людей не выпускали из самолета. Капитан судна заявил, что выйти можно будет лишь по прибытии представителя «Аэрофлота».
- Уставшие люди стали возмущаться, - поделился Михаил. - У кого-то в Ростове был назначен суд на девять утра, кто-то не спал всю ночь, кто-то летел в командировку. Представитель приехал через час. При этом нас предупредили, что те, кто покинет самолет, могут не рассчитывать на помощь компании в перелете в Ростов.
Представитель сказал, что в 3:30 судно отправится в Ростов, но на деле самолет вылетел почти в шесть часов.
- Компания наплевала на своих пассажиров. «Аэрофлот» не предоставил ни гостиницу, ни питание. Мы сидели и ждали, уставшие, голодные и никому не нужные, - возмущается Михаил.
Ростовчанин не стал дожидаться вылета и вышел из самолета в четыре часа. Как выяснилось, пассажиров все-таки доставили в донскую столицу спустя шесть часов после заявленного времени прибытия.