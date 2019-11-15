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Самолет из Перми не смог приземлиться в Ростове

Самолет из Перми не смог приземлиться в Ростове
В ростовском аэропорту Платов задерживается прибытие нескольких рейсов. Причиной выхода из графика стали неблагоприятные метеоусловия.

В районе аэропорта сильный туман. В настоящее время опаздывает с прибытием рейс ZF-448 из Антальи, вылетевший в 11:02. По графику борт должен был приземлиться в Ростове в 13:10.

Кроме того, до сих пор не прибыл самолёт из Перми, совершавший рейс Пермь – Нижний Новгород – Ростов. Самолёт, покружив над донской столицей, не смог приземлиться и был направлен в Краснодар. В Платове его прибытие ожидалось в 13:10.

Добавим, что в ближайшие сутки в Ростове прогнозируется сильный туман. Местами ожидаются заморозки. Температура ночью -2…-3 градуса, при прояснениях - до -8 градусов. Днём - +3…+8 градусов, по югу области - до +11 градусов.

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