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В Ростове с 15 мая введут ограничения на движение транспорта

В Ростове с 15 мая введут ограничения на движение транспорта
В Ростове с 15 мая введут ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили на сайте департамента автомобильных дорог.  

До 25 сентября будет закрыт проезд по переулку Халтуринскому от улицы Малюгиной до Лермонтовской.  

Аналогичные ограничения затронут улицу Лермонтовскую на участке от Гвардейского переулка до Доломановского.  
На улице Социалистической около дома № 128 проезд ограничат до 1 июня.  

С начала работы строительной техники будет временно ограничено движение на Пушкинской между домами № 38 и № 42.  

Все изменения связаны с проведением коммунальных работ.
Фото: соцсцети
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