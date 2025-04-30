В новошахтинске полицейская машина на скорости влетела в легковушку и перевернулась
В Новошахтинске Ростовской области произошло ДТП с участием полицейской машины. Авария случилась ночью 29 апреля на пересечении улицы Чехова и переулка Смирновский, сообщают очевидцы.
На место происшествия прибыли спасатели и медики. Полицейская машина перевернулась после столкновения. На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: капот деформирован, вокруг разбросаны осколки стекла. Легковой автомобиль превратился в груду металла.
На данный момент официальных комментариев от ведомств нет.