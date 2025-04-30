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В новошахтинске полицейская машина на скорости влетела в легковушку и перевернулась

В новошахтинске полицейская машина на скорости влетела в легковушку и перевернулась
В Новошахтинске Ростовской области произошло ДТП с участием полицейской машины. Авария случилась ночью 29 апреля на пересечении улицы Чехова и переулка Смирновский, сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Полицейская машина перевернулась после столкновения. На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: капот деформирован, вокруг разбросаны осколки стекла. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

На данный момент официальных комментариев от ведомств нет.
Фото: соцсцети
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