В Ростове начали ликвидацию судоремонтного завода

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Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод» («ДССЗ»). Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.Компанию признали несостоятельной в апреле 2021 года. Причиной этого стал иск от ФНС России № 24 по Ростовской области. Для того чтобы рассчитаться с долгами, имущество завода начали выставлять на торги.Спустя четыре года процесс завершился. Теперь компанию ликвидируют.ООО «ДССЗ» было зарегистрировано в августе 2008 года в Ростове. Фирма долгое время занималась производством металлических конструкций и строительством судов.