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В Ростовской области восстановили дом, поврежденный после атаки БПЛА

В Ростовской области восстановили дом, поврежденный после атаки БПЛА
В Куйбышевском районе Ростовской области восстановили дом, поврежденный после атаки БПЛА. Об этом сообщили на сайте донского правительства 29 апреля.

Напомним, что 10 января из-за падения обломков БПЛА повреждения получили 11 жилых домов в хуторе Крюково. Осколки также повредили школу и Дом культуры.

В доме по улице Молодежной провели ремонт. Там заменили кровлю, двери и окна, укрепили фундамент и отмостку. В доме отремонтировали газовое оборудование, обновили внутреннюю отделку, установили сантехнику и привели в порядок придомовую территорию.
Фото: Правительство Ростовской области
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