В Ростовской области восстановили дом, поврежденный после атаки БПЛА

Фото: Правительство Ростовской области

В Куйбышевском районе Ростовской области восстановили дом, поврежденный после атаки БПЛА. Об этом сообщили на сайте донского правительства 29 апреля.Напомним, что 10 января из-за падения обломков БПЛА повреждения получили 11 жилых домов в хуторе Крюково. Осколки также повредили школу и Дом культуры.В доме по улице Молодежной провели ремонт. Там заменили кровлю, двери и окна, укрепили фундамент и отмостку. В доме отремонтировали газовое оборудование, обновили внутреннюю отделку, установили сантехнику и привели в порядок придомовую территорию.