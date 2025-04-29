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Жителя Ростовской области осудили на 8 лет за убийство друга во время ссоры

Жителя Ростовской области осудили на 8 лет за убийство друга во время ссоры

В Ростовской области мужчину осудили на восемь лет за убийство приятеля во время конфликта. Трагический случай произошел в Константиновском районе в феврале текущего года.

Следствие установило, что 38-летний житель хутора Трофимов посетил своего знакомого у него дома. В ходе общения между мужчинами возникла конфликтная ситуация, переросшая в драку. В состоянии злости 59-летний хозяин дома взял кухонный нож, лежавший на столе, и нанес им несколько ударов в область груди своему оппоненту. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

В следственном управлении СК по Ростовской области добавили, что Усть-Донецкий районный суд признал 59-летнего местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении строгого режима.
Фото: СУ СК Ростовской области
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