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Из-за футбольного матча в Ростове изменится схема проезда двух маршрутов

Из-за футбольного матча в Ростове изменится схема проезда двух маршрутов
В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча изменят схему проезда два общественных маршрута. Об этом 14 марта рассказали в администрации города.

На стадионе «Ростов Арена» 15 марта ожидается матч донского клуба с ФК «Локомотив». В связи с этим два маршрута пойдут по укороченной схеме движения.

Так, общественный транспорт № 39 Ц. рынок - базы отдыха и № 76 Гребной канал - «Рабочий городок» поедут всего лишь до остановки «Городской пляж». При этом у маршрута № 39 будет два дополнительных графика движения.

В этот день с 21:00 до 22:30 от стадиона можно будет уехать на шаттлах по маршрутам S1 и S2.

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