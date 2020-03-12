Из-за футбольного матча в Ростове изменится схема проезда двух маршрутов



В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча изменят схему проезда два общественных маршрута. Об этом 14 марта рассказали в администрации города.



На стадионе «Ростов Арена» 15 марта ожидается матч донского клуба с ФК «Локомотив». В связи с этим два маршрута пойдут по укороченной схеме движения.



Так, общественный транспорт № 39 Ц. рынок - базы отдыха и № 76 Гребной канал - «Рабочий городок» поедут всего лишь до остановки «Городской пляж». При этом у маршрута № 39 будет два дополнительных графика движения.



В этот день с 21:00 до 22:30 от стадиона можно будет уехать на шаттлах по маршрутам S1 и S2.