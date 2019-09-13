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Из-за двухмесячного щенка в Ростове ввели карантин

Из-за двухмесячного щенка в Ростове ввели карантин
В Ростове ввели карантин из-за маленького дворового щенка. Собаку, болеющую лептоспирозом, нашли в одном из частных домов на улице Кобякова.

Хозяева обратились в ветеринарную клинику, когда заметили, что животное плохо себя чувствует. Симптомами заболевания у собак являются, в основном, лихорадка и желтуха. Малыша сначала лечили препаратами, но безуспешно. Тогда врачи сделали анализ на лептоспироз, и он оказался положительным. Щенок мог подхватить инфекцию через воду. Бактерии поражают печень, почки, нервную систему, лёгкие и пищеварительную систему.

В доме, где проживает пёс, ввели карантин. Жильцам запрещено вывозить и завозить животных, они должны следить, чтобы собака не подходила к отрытым водоёмам. Лептоспироз является опасным для человека. Для человека последствиями заражения являются печёночная недостаточность, поражение почек и центральной нервной системы, кровотечения в лёгких, желудке и кишечнике.

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