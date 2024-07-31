Под Ростовом на Западном шоссе образовалась жуткая пробка из-за ДТП

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Под Ростовом на Западном шоссе образовалась пробка в несколько километров. Автомобилисты 31 июля стали в большой затор около 9:00.Судя по картам, затор случился из-за аварии на Западном шоссе. Автомобили стоят от ТЦ «Оранжерея» и до кольца, где расположена заправка. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.Автомобили едут со скоростью 5-10 километров в час, а уровень затора оценивается в 8-9 баллов.Вероятно, пробка образовалась из-за жуткого ДТП на трассе. Ранее пользователи в социальных сетях поделились кадрами страшной аварии. Водитель «Фольксвагена» врезался в отбойник и вылетел на «встречку». Там он столкнулся с другим автомобилем.В УГИБДД информацию об аварии пока не подтвердили.