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Под Ростовом на Западном шоссе образовалась жуткая пробка из-за ДТП

Под Ростовом на Западном шоссе образовалась жуткая пробка из-за ДТП
Под Ростовом на Западном шоссе образовалась пробка в несколько километров. Автомобилисты 31 июля стали в большой затор около 9:00.

Судя по картам, затор случился из-за аварии на Западном шоссе. Автомобили стоят от ТЦ «Оранжерея» и до кольца, где расположена заправка. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.

Автомобили едут со скоростью 5-10 километров в час, а уровень затора оценивается в 8-9 баллов.

Вероятно, пробка образовалась из-за жуткого ДТП на трассе. Ранее пользователи в социальных сетях поделились кадрами страшной аварии. Водитель «Фольксвагена» врезался в отбойник и вылетел на «встречку». Там он столкнулся с другим автомобилем.

В УГИБДД информацию об аварии пока не подтвердили.
Фото: Яндекс Карты
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