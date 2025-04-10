Под Таганрогом из-за ДТП образовалась гигантская пробка

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В окрестностях Таганрога возникла значительная автомобильная пробка, растянувшаяся на несколько километров. По информации очевидцев, причиной серьезных затруднений в движении послужила дорожная авария, произошедшая неподалеку от населенного пункта Самбек.Протяженность затора составляет более шести километров, начинаясь от поворота на Вареновку и достигая почти мемориала "Линия Миус-фронта".По свидетельствам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии участвовали не менее трех автомобилей.Официальные заявления от представителей дорожных служб и правоохранительных органов на данный момент отсутствуют. Водителям советуют заранее продумать альтернативные пути объезда данного участка дороги.