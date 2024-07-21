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Из Таганрога в Ростов запустят ретропоезд в августе и сентябре

Из Таганрога в Ростов запустят ретропоезд в августе и сентябре
Ретропоезд запустят из Таганрога в Ростов. О графике ж/д транспорта на локомотивной тяге сообщили в СКППК (прим. — Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания).

Составы будут курсировать 3, 10, 17, 24 и 31 августа. В сентябре прокатиться на историческом поезде можно 7, 14, 21 и 28 числа.

Отправиться в путешествие можно в 09:35 со станции Ростов Пригородный. Время в пути займет пару часов. На конечную станцию Таганрог-Пассажирский поезд прибудет в 11:31.

Второй состав будет курсировать по другому расписанию. Он отправится в 18:10 из Таганрога. В 20:10 поезд остановится на станции в донской столице.
Фото: DonDay.
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