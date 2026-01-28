Новости
В Ростовской области за год благодаря пожарной сигнализации спаслись 14 человек

В числе спасенных также шесть детей.

В Ростовской области за год 14 человек спаслись во время пожара благодаря автономным пожарным извещателям. Об этом сообщает Donday со ссылкой на заместителя начальника управления ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Калабина.

В 2025 году в донском регионе произошло 7 300 пожаров. В это число входят бытовые пожары в домах, ландшафтные пожары, возгорания на мусорных полигонах и не только. Конкретно в жилых помещениях за год зафиксировано 1 110 пожаров. Увы, при этом в огне и дыме погибли 159 человек. Пять из них были детьми. При этом в домах, где были пожарные извещатели, нет ни одного пострадавшего и погибшего.

За год благодаря датчикам дыма спаслись 14 человек, в том числе шестеро детей.

Многодетным и малоимущим семьям автономные пожарные извещатели приобретают по государственной программе. Остальные граждане их ставят на свое усмотрение. Сегодня такой сигнализацией оборудован примерно каждый десятый дом.

По мнению Сергея Калабина, извещатели — очень эффективная мера. Устройства работают по нехитрому принципу, легко устанавливаются и стоят всего несколько сотен рублей.
Фото: МЧС
