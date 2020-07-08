Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова откроют прямой авиарейс до Оренбурга

Из Ростова откроют прямой авиарейс до Оренбурга
Фото: Яндекс.Дзен

Из Ростовской области можно будет полететь в Оренбург и обратно без пересадок. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут» 7 июля.

Прямой авиарейс в донскую столицу запланирован на 11 июля. Согласно расписанию из Оренбурга самолёт вылетит в 21 час по местному времени и приземлится в Платове в 21:05. Обратно рейс «Азимута» запланирован на 12 июля в 15:55. Посадка лайнера в Оренбурге состоится в 20:00 по местному времени.

Авиакомпания «Азимут» подготовила для прямых перелётов самолёты ВС Sukhoi Superjet-100.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.