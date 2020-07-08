Из Ростова откроют прямой авиарейс до Оренбурга

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Из Ростовской области можно будет полететь в Оренбург и обратно без пересадок. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут» 7 июля.Прямой авиарейс в донскую столицу запланирован на 11 июля. Согласно расписанию из Оренбурга самолёт вылетит в 21 час по местному времени и приземлится в Платове в 21:05. Обратно рейс «Азимута» запланирован на 12 июля в 15:55. Посадка лайнера в Оренбурге состоится в 20:00 по местному времени.Авиакомпания «Азимут» подготовила для прямых перелётов самолёты ВС Sukhoi Superjet-100.