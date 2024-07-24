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Из бюджета Ростовской области выделят 45 миллионов рублей на дорожное ограждение

Из бюджета Ростовской области выделят 45 миллионов рублей на дорожное ограждение
В Ростовской области планируют поставить новые дорожные ограждения на автодорогах. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок 23 июля.

В некоторых местах отбойники заменят, в некоторых поставят впервые. Всего металлические конструкции установят в 10 районах. Это Морозовский, Семикаракорский, Константиновский, Белокалитвинский, Октябрьский, Аксайский, Тацинский, Цимлянский, Багаевский и Милютинский. Общая продолжительность автодорог составит более восьми километров.

Помимо отбойников, от подрядчика требуется укрепить обочину. Работы завершат до 31 октября.

Заказчик — Минтранс Ростовской области. На новые ограждения готовы потратить 44,9 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета региона.
Фото: DonDay.ru.
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