Из бюджета Ростовской области выделят 45 миллионов рублей на дорожное ограждение

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области планируют поставить новые дорожные ограждения на автодорогах. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок 23 июля.В некоторых местах отбойники заменят, в некоторых поставят впервые. Всего металлические конструкции установят в 10 районах. Это Морозовский, Семикаракорский, Константиновский, Белокалитвинский, Октябрьский, Аксайский, Тацинский, Цимлянский, Багаевский и Милютинский. Общая продолжительность автодорог составит более восьми километров.Помимо отбойников, от подрядчика требуется укрепить обочину. Работы завершат до 31 октября.Заказчик — Минтранс Ростовской области. На новые ограждения готовы потратить 44,9 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета региона.