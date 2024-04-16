Более 6 миллионов выделят на борьбу с паводками в Ростовской области
На борьбу с паводками в Ростовской области выделят более 6,3 миллиона рублей. По данным сайта государственных закупок, деньги направят из федерального бюджета в виде субсидий на работы по предотвращению ЧС из-за природных явлений или стихийных бедствий.
Заказчик — ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчику предстоит укрепить напорный участок трубопровода Азовского магистрального канала в двух местах. В том числе убрать старые железобетонные конструкции, повалить деревья, укрепить откосы монолитным железобетоном и установить перемычки и сделать подстилающий слой. Закончить работы необходимо до 13 декабря. Общий срок на их выполнение составит порядка восьми месяцев.
Паводки характеризуются увеличением уровня воды в водоемах, вызванным дождями или обильным таянием снега во время оттепели. Чтобы их не допустить, в регионе проводят противопаводковые мероприятия.
Однако не всегда удается предотвратить подтопления. Например, в апреле 2018 года вышли из берегов реки Большая и Чир. По этой причине затопило шесть мостов в Миллеровском, Тарасовском и Мартыновском районах.